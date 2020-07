Assistenti vocali: l’indagine dell’Antitrust sui dati degli utenti (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Autorità Antitrust europea ha avviato un’indagine di mercato riguardante i dispositivi IoT, e in particolare il settore degli Assistenti vocali, come ad esempio Alexa o Google Assistant, etc. L’obiettivo finale sembra essere la necessità di stabilire alla luce del sole, come vengono utilizzati i dati degli utenti raccolti da questi prodotti, e se vengano eventualmente monetizzati o ceduti a terze parti. Perché l’Antitrust sta indagando L’Internet delle cose, o IoT, crescerà significativamente nei prossimi anni, diventando parte integrante della vita dei consumatori. Le possibilità sono infinite, ma di contro, si diffonde anche un grande numero di dati. Dunque, l’Antitrust intende assicurarsi ... Leggi su quotidianpost

