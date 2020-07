Serie C, torna lo spettro del calcioscommesse: Virtus Verona-Gubbio la partita incriminata (Di domenica 19 luglio 2020) La sfida dello scorso 12 gennaio tra Virtus Verona e Gubbio potrebbe essere stata pilotata. Questo quanto emerso secondo Repubblica. Il match del girone B di Serie C aveva registrato un importante flusso di scommesse che davano vincente il team veneto. Il confronto venne sospeso al 79°, sull’1-0 per gli ospiti, per l’infortunio dell’arbitro Luigi Catanoso di Reggio Calabria. In assenza del quarto uomo e con il fischietto calabrese impossibilitato a proseguire, la partita fu sospesa e poi portata a termine il 29 gennaio con la conferma dello 0-1 maturato grazie alla rete di Juanito Gomez. La Figc però avrebbe deciso di trasmettere “gli atti alla procura di Roma che ha attivato le indagini della Guardia di finanza”. Leggi su sportface

Napoli-Udinese, torna Malcuit. Il Mattino: è stato reinserito nella lista serie A al posto di Llorente

Happy Endings: Ecco dove e quando vedere in streaming la reunion virtuale del cast

Otto anni dopo la fine della serie, Eliza Coupe, Elisha Cuthbert, Zachary Knighton, Adam Pally, Damon Wayans Jr. e Casey Wilson torneranno nei panni dei loro personaggi, il gruppo di amici formato da ...

Stream / Gli infedeli, Radioactive, My Spy

Il piccolo Andrea è l’io narrante del film, lo stesso Criaco che torna sui suoi passi da adulto ... segno evidente che la contrapposizione tra cinema e serie è un fake e i rapporti tra i due canali ...

