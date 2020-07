Roma Inter, i convocati di Fonseca: out Zaniolo (Di domenica 19 luglio 2020) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro l’Inter. Out Zaniolo Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro l’Inter. Out Nicolò Zaniolo. Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato. Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

