Ritratto di Mark Rutte, il “Signor no” del Recovery Fund (Di domenica 19 luglio 2020) È il nemico numero uno dell’Italia nella trattativa per il piano di aiuti europei nella crisi da Coronavirus, eppure il ristorante preferito del primo ministro olandese Mark Rutte, 53 anni, è italiano. Si chiama “L’Impero Romano”. È il locale dove ha portato a cena Giuseppe Conte nella sua visita all’Aja. Ed è lo stesso ristorante dove nel weekend il “Signor No” si concede un momento di relax con la sorella. Il suo piatto preferito è il minestrone. Inflessibile. Nei mesi scorsi Rutte ha perso la madre, morta di Coronavirus. Era ricoverata in una casa di riposo e il figlio durante la malattia non è mai andato a trovarla. “Non voglio violare le norme”, aveva detto il premier. È l’uomo che rischia di far saltare tutto. Capitano dei ... Leggi su tpi

