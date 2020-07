Recovery Fund, la controproposta dei frugali fa discutere (Di domenica 19 luglio 2020) Il premier olandese e i suoi alleati propongono 350 miliardi a fondo perduto e la stessa cifra in prestiti. Il leader ungherese Orban attacca il premier olandese. Si continua a trattare per il Recovery Fund. La terza giornata dedicata al vertice sul Recovery Fund è anche quella in cui gli Stati frugali si sono finalmente … L'articolo Recovery Fund, la controproposta dei frugali fa discutere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - cimelli_lella : RT @mgmaglie: Una mano a gente che ha lavorato tutta la vita, #quota100, colpevole. Il #redditodicittadinanza, diventato una mano a non fa… - Twittaia1 : A dimostrazione del fatto che il Recovery Fund non è paragonabile a 'fondi strutturali' @micheleboldrin @DeShindig -

Terzo giorno di trattative serrate a Bruxelles per cercare un accordo in extremis sul pacchetto di aiuti per i paesi più colpiti dal coronavirus. Slitta la plenaria, in corso un durissimo confronto su ...BRUXELLES - Alla cena dei leader il presidente del Consiglio europeo Charles Michel non ha presentato una nuova proposta perché non è stato ancora trovato un accordo sulla dotazione dei sussidi per il ...