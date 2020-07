Paura a Stromboli, esplosioni all'alba sul vulcano (Di domenica 19 luglio 2020) Torna a farsi sentire lo Stromboli. Due esplosioni all'alba dal vulcano eoliano sono state accompagnate dall'emissione di materiale incandescente. Non si registrano danni. Due forti boati all'alba hanno svegliato l'isola. Una colonna di fumo si è alzata dalla parte sommitale del vulcano. La situazione è poi tornata alla normalità. Poco più di un anno fa, il 3 luglio del 2019, una violenta esplosione svegliò gli abitanti delle Eolie. I lapilli causarono la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Vittima un escursionista, in vacanza sull'isola. Il magma causò alcuni incendi, in particolare nella frazione di Ginostra. Leggi su iltempo

