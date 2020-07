Parma-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di domenica 19 luglio 2020) Allo stadio “Tardini”, Parma-Sampdoria si affrontano per la trentaquattresima giornata di Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere il match La sfida della tranquillità: Parma-Sampdoria si affrontano allo stadio “Ennio Tardini” per la trentaquattresima giornata di campionato. Una partita che mette di fronte due compagini praticamente salve e senza più nulla da chiedere al campionato con 4 giornate d’anticipo. Il Parma è in caduta libera da qualche settimana (3 sconfitte nelle ultime 4) e non può più ambire al 7° posto. La Sampdoria ha compiuto un grande percorso post-pandemia (4 vittorie nelle ultime 5) ed è a soli ... Leggi su zon

