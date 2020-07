Mattarella ricorda Borsellino: non si arrese davanti ad attacchi e ostilità (Di domenica 19 luglio 2020) A Palermo, oggi si ricorda la strage di via d'Amelio, nella quale 28 anni fa persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Accadde solo 57 giorni dopo l'attentato a ... Leggi su tg.la7

