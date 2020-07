Lorenzo Crespi, sfogo choc: “Non è dignitoso vivere così” (Di domenica 19 luglio 2020) Lorenzo Crespi chiuso in una stanza al buio, senza via d’uscita Lorenzo Crespi fa discutere a causa dello sfogo choc su Instagram. L’attore ha infatti rivelato di stare molto male, ogni giorno che passa è sempre peggio. La notte non dorme, pensa sempre di più che l’unica soluzione per lui sarebbe andar via, sparire per sempre dimenticando tutto ciò che ha fatto parte del suo passato. vivere senza affetti lo farebbe stare meglio rispetto ad oggi. Andrebbe in un posto sconosciuto giusto per fare perdere le sue tracce. Afferma di sentirsi chiuso dentro una stanza buia, senza trovare via d’uscita, lui e il suo passato che nessuno conosce, tormentato. Tanti amici, tanti conoscenti ma nessuno ad oggi è pronto ad aiutarlo. Il ... Leggi su kontrokultura

L'attore Lorenzo Crespi si è lasciato andare ad un nuovo sfogo social e ha spiegato di stare male, di non avere una ragione di vita perché è completamente solo e senza affetti.

