Highlights e gol Parma-Sampdoria 2-3, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Parma-Sampdoria 2-3, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Rimonta importantissima per gli uomini di Claudio Ranieri, che dopo un primo tempo chiuso sotto di due gol (Gervinho e autogol Bereszynski), ribaltano la sfida con Julian Chabot, Fabio Quagliarella e Federico Bonazzoli, autori dei tre gol nella ripresa. Chiuso il discorso salvezza per i blucerchiati, che blindano la permanenza in Serie A. LE PAGELLE E IL TABELLINO Leggi su sportface

