Gattuso: “I calciatori non sono robot, giocare ogni tre giorni è difficile” (Di domenica 19 luglio 2020) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dopo la vittoria in extremis contro l’Udinese, ha commentato la gara contro i friulani. Queste le dichiarazioni dell’allenatore calabrese: “Abbiamo costruito buone azioni dando poca profondità contro una squadra fisica. È una vittoria importante che ci farà lavorare meglio, l’Udinese è una squadra molto fisica. Il rammarico più grande è aver preso ancora un palo. giocare ogni 3 giorni è difficile i giocatori non sono robot. A questa squadra non gli si può dire nulla. A volte non siamo brillanti, ma sicuramente sono soddisfatto. Mertens? Ha preso una ginocchiata sul gluteo e non riusciva a correre con fluidità, pero non sia nulla di grave. Covid-19 ... Leggi su alfredopedulla

