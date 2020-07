Gambia: via libera del Governo alle creme schiarenti (Di domenica 19 luglio 2020) In Gambia il Governo è pronto a legalizzare le creme schiarenti: in molti ne fanno già uso, compresi gli uomini, sebbene per i medici siano tossiche In Gambia, il Governo ha deciso di rivedere una legge di oltre 20 anni fa che vieta l’importazione, la vendita, il possesso e l’uso di qualsiasi crema per la pelle dalle… L'articolo Gambia: via libera del Governo alle creme schiarenti Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Nutizieri : Musa & Musa: Corse, scarpe e gol da Banjul a San Siro. «Ora in Gambia sono due eroi» - KahuiJ : Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video) - gcamp269 : Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video) - Beatriz_grj : RT @Angeles_Jurado: Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video) - Angeles_Jurado : Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Gambia via Gambia: via libera del Governo alle creme schiarenti Corriere Nazionale Gambia: via libera del Governo alle creme schiarenti

In Gambia, il governo ha deciso di rivedere una legge di oltre 20 anni fa che vieta l’importazione, la vendita, il possesso e l’uso di qualsiasi crema per la pelle dalle proprietà schiarenti. Nel Paes ...

Lite in Via Venezia: un gambiano di 31 anni rischia l'espulsione

La Spezia - Nella serata di ieri gli agenti della Squadra volante, unitamente alla pattuglia della Polizia di Stato impiegata nei servizi di prossimità nel quartiere, sono intervenute in via Venezia i ...

In Gambia, il governo ha deciso di rivedere una legge di oltre 20 anni fa che vieta l’importazione, la vendita, il possesso e l’uso di qualsiasi crema per la pelle dalle proprietà schiarenti. Nel Paes ...La Spezia - Nella serata di ieri gli agenti della Squadra volante, unitamente alla pattuglia della Polizia di Stato impiegata nei servizi di prossimità nel quartiere, sono intervenute in via Venezia i ...