Formazione Napoli-Udinese | a Lobotka le chiavi del centrocampo azzurro

Il Napoli ha ufficializzato l'undici scelto da Rino Gattuso per affrontare l'Udinese. L'appuntamento è per stasera, al San Paolo, alle 19.30. Tra i pali il tecnico ha scelto Ospina, in linea con l'alternanza con Meret. In difesa, la coppia di centrali sarà formata da Manolas e Koulibaly. Ai loro fianchi agiranno Mario Rui e Hysaj. A centrocampo, Gattuso affida la regia a Lobotka. Insieme a lui in mediana Fabian Ruiz e Zielinski. Per il tridente, il tecnico sceglie di dare fiducia ai piccoletti, Callejon, Mertens e Insigne. Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso Udinese:

