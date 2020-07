Emanuela Folliero in bikini una 55enne dal fisico mozza fiato (FOTO) (Di domenica 19 luglio 2020) Emanuela Folliero un bikini rosso fuoco è bastato per raccogliere consensi, elegante, raffinata e bellissima Emanuela Folliero, annunciatrice di Rete 4 è in vacanza insieme al figlio Andrea nato dall’amore con Enrico Mellano. Lei e l’uomo si sono sposati nel 2007, poi si sono separati circa due anni dopo. Adesso mamma e figlio si godono le vacanze. Adesso i due si trovano in Versilia, ma torneranno in Liguria. La donna si è mostrata in bikini, un corpo mozzafiato, il suo costume mette in risalto le curve che qualunque donna invidia, anche le giovani ragazze. Un bikini rosso fuoco che le ha regalato commenti super positivi, tra uno splendida ed un sempre al top, la Folliero sembra essere ... Leggi su kontrokultura

