Domenica incandescente per la salvezza: in programma c’è Genoa-Lecce (Di domenica 19 luglio 2020) La sfida di Domenica sera a Marassi tra Genoa e Lecce sarà fondamentale per la lotta salvezza. La squadra di Davide Nicola si trova a quota 30 punti, una lunghezza in più rispetto al Lecce. Gli uomini di Liverani sono reduci dalla debacle interna rimediata contro la Fiorentina, mentre il Grifone è crollato in quel di Torino, contro i ragazzi di Longo. Sarà una Domenica fondamentale: una vera e propria bagarre per evitare la retrocessione e restare aggrappati alla Serie A. In caso di vittoria, i Genoani si porterebbero avanti di 4 punti rispetto ai salentini. Se i pugliesi vincessero, scalzerebbero proprio il Genoa e renderebbero così incandescente il finale di una stagione già particolare ed ... Leggi su alfredopedulla

Dopo un primo sussulto intorno alle tre del mattino, due forti boati hanno scosso Stromboli, una delle sette isole delle Eolie. Con il vulcano che alle 5 e soprattutto alla 6.23 con la seconda esplosi ...

Paura a Stromboli: il vulcano si sveglia con due forti boati e fumo

Sono circa le 5 quando la serenità di una soleggiata domenica mattina sull’isola di Stromboli viene turbata da due forti boati. Il vulcano si è svegliato, proprio come un anno fa, e lo ha fatto accomp ...

