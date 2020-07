Diletta Leotta torna a sorridere su Instagram: San Siro ammira in silenzio (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo qualche giorno di tensione, probabilmente legata alla rottura con il fidanzato, Diletta Leotta torna a sorridere su Instagram e San Siro ammira in silenzio. Non sono state giornate facili per Diletta Leotta. Le pressanti voci sulla rottura con Daniele “King Toretto hanno catalizzato l’attenzione di tutti i portali di gossip e sportivi, spostando l’attenzione dal suo lavoro di conduttrice DAZN alla sua sfera personale, diventata da tempo di dominio pubblico. Ma ieri Diletta è tornata a sorridere, mostrando a tutti tutta la sua incantevole bellezza. Nell’ultimo post su Instagram, la conduttrice ... Leggi su bloglive

tuttosport : Diletta #Leotta, look mozzafiato per #Milan-#Bologna FOTO ?? ?? - riddick1979 : @ArturoDb72 Siiii tutto normale, valutazioni dimezzate per il covid, e inserimento di contropartita con più infortu… - fassevan : @grondoamore @LuBlue94 Vabbè scusate voi avete visto il prima dopo di diletta leotta? Scandaloso - Erfijodena2 : RT @Palvinismo1: Eleonora Incardona,cognata di Diletta Leotta. - Palvinismo1 : Eleonora Incardona,cognata di Diletta Leotta. -