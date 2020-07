Brescia, Lopez: "Difficile salvarsi, ma non voglio mollare" (Di domenica 19 luglio 2020) Brescia - " Oggi ci giocavamo molto, ma sapevamo di avere un risultato solo. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, entrando in campo con convinzione ". Così Diego Lopez dopo la vittoria in rimonta ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Brescia Lopez ammette: “Non dobbiamo mollare ma la salvezza è difficile” - #Brescia #Lopez #ammette: #dobbiamo - sportface2016 : #SerieA | #Brescia, le dichiarazioni del tecnico #DiegoLopez al termine della gara contro la #Spal #BresciaSpal - sportli26181512 : #Brescia, Lopez: 'Difficile salvarsi, ma non voglio mollare': L'allenatore dei lombardi: 'Sapevamo di avere un solo… - Pall_Gonfiato : #Brescia: #Lopez non molla e crede ancora nella salvezza - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #SerieA - #BresciaSpal: le scelte di #Lopez e di #DiBiagio -