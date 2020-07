Bambino di sei anni gioca in spiaggia, attaccato da un coccodrillo: è gravissimo (Di domenica 19 luglio 2020) Un Bambino di sei anni è stato attaccato da un coccodrillo femmina sulla riva di un fiume, dove il piccolo stava giocando. Le sue condizioni sono gravi. Un Bambino di sei anni è stato attaccato da un coccodrillo in Messico, e ora lotta per la vita. Lui e sua sorella stavano giocando sulla spiaggia di … L'articolo Bambino di sei anni gioca in spiaggia, attaccato da un coccodrillo: è gravissimo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

