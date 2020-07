Via Aurelia, terribile incidente all’alba: due morti e un ferito (Di sabato 18 luglio 2020) terribile incidente nella prima mattinata di oggi, 18 luglio, in via Aurelia. Intono alle ore 6:00 3 auto si sono violentemente scontrate su via Aurelia, al km 32, nel territorio comunale di Fiumicino, per ragioni ancora in fase di accertamento. A seguito dell’incidente, una delle vetture ha preso fuoco. Nello scontro sono morte due persone, mentre una terza è rimata ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la Squadra 26A di Cerveteri, i sanitari del 118 e gli agenti di pubblica sicurezza per la viabilità e rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti. Via Aurelia, terribile incidente all’alba: due morti e un ferito su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Via Aurelia, terribile incidente all’alba: due morti e un ferito - CCISS_Ministero : SS1 Via Aurelia fine tratto chiuso, chiusura notturna causa lavori tra SS1 Incrocio Cavallo Di Albenga - SS582 Col… - OlimpoRoma : le Terme Club Privè della Borghesiana vogliono ringraziare tutti i loro soci ????per essere stati con noi per questo… - MarinaDagnino : @GiovanniToti A Celle Ligure continua il folle blocco sulla Via Aurelia in piena estate, per lavori interminabil… - strofuggi : RT @ilsecoloxix: Tempi di percorrenza surreali, ieri sera, per chi da Genova era diretto a ponente lungo l’unica strada possibile, la via A… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Aurelia Chiusure in autostrada, notte di traffico paralizzato sull’Aurelia. Nel pomeriggio nuove code Il Secolo XIX Incendio sulla linea ferroviaria a Pietra Ligure: intervento dei vigili del fuoco

Pietra Ligure. Allarme intorno alle 13.00 di oggi per un incendio di sterpaglie sulla massicciata ferroviaria a Pietra Ligure, nel tratto di levante parallelo alla via Aurelia, a fianco al parcheggio ...

L’ex Pio Campana torna in vendita

L’urbanizzazione di questo terreno di oltre un ettaro, incastonato tra l’Aurelia e la zona subito a mare di via Pontenuovo, risale al 2005 quando furono realizzati la viabilità, l’illuminazione e ...

Pietra Ligure. Allarme intorno alle 13.00 di oggi per un incendio di sterpaglie sulla massicciata ferroviaria a Pietra Ligure, nel tratto di levante parallelo alla via Aurelia, a fianco al parcheggio ...L’urbanizzazione di questo terreno di oltre un ettaro, incastonato tra l’Aurelia e la zona subito a mare di via Pontenuovo, risale al 2005 quando furono realizzati la viabilità, l’illuminazione e ...