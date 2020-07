Ue, Conte “Negoziato piu’ difficile del previsto” (Di sabato 18 luglio 2020) “Siamo in una fase di stallo, il negoziato si sta rivelando molto complicato, piu’ complicato del previsto. Ci sono tante questioni che non riusciamo a sciogliere”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook da Bruxelles, in una pausa del Consiglio Europeo. sat/red (fonte video: Pagina Facebook Giuseppe Conte) L'articolo Ue, Conte “Negoziato piu’ difficile del previsto” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

