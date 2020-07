Rabiot: "Juve Lazio non è una partita decisiva" (Di sabato 18 luglio 2020) TORINO - Adrien Rabiot , centrocampista della Juventus , si è espresso sul big match di lunedì sera contro i biancocelesti. "N on direi che quella contro la Lazio è una partita decisiva, dopo ci sono ... Leggi su corrieredellosport

Due punti nelle ultime tre partite hanno fatto scattare qualche campanello d'allarme in casa Juventus, sempre prima ma con un margine di 6 punti sull'Inter seconda. Un margine che secondo Adrien Rabio ...

TORINO - Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si è espresso sul big match di lunedì sera contro i biancocelesti. "Non direi che quella contro la Lazio è una partita decisiva, dopo ci sono alt ...

