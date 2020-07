Operazione Rinascita Scott, la Cassazione scarcera il colonnello Naselli e l’ex sindaco di Pizzo Callipo (Di sabato 18 luglio 2020) Torna in libertà il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli che era stato arrestato a dicembre per violazione di segreto d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita-Scott”, coordinata dalla Procura di Catanzaro che ha stroncato la cosca Mancuso di Limbadi e i suoi referenti politici. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ieri ha annullato senza rinvio dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell’ex comandante del Reparto operativo di Catanzaro che, al momento dell’arresto, era comandante provinciale di Teramo. Assistito dagli avvocati Giuseppe Fonte e Gennaro Lettieri, Naselli era finito in carcere a causa dei suoi rapporti con l’avvocato Giancarlo Pittelli, uno dei principali indagati ... Leggi su ilfattoquotidiano

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 17 LUG - A quasi sette mesi esatti dall'arresto, avvenuto il 19 dicembre scorso nell'ambito dell'operazione Rinascita-Scott, Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo, torna in lib ...

Naselli, difeso dagli avvocati Giuseppe Fonte e Gennaro Lettieri, era stato arrestato nel dicembre scorso nell'ambito dell'operazione Rinascita Scott, con l'accusa di violazione di segreto d'ufficio. ...

