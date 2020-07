Musica strumento di inclusione sociale: Gigi D’Alessio dona la sua chitarra (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Musica come lodevole strumento di inclusione sociale. L’appello, lanciato in rete oggi dall’avvocato Gennaro Demetrio Paipais è stato subito accolto dall’artista napoletano Gigi D’Alessio. “Invitiamo i musicisti di tutta Italia a donare strumenti Musicali da destinare ai minori dei centri diurni e delle case famiglia di Napoli” aveva spiegato oggi l’avvocato. Detto fatto, a neanche qualche ora dal lancio dell’iniziativa, Gigi D’Alessio ha voluto così donare una delle sue chitarre. “Anche io contribuisco all’iniziativa. Buona vita a tutti” ha commentato l’artista sui social postando un video con la ... Leggi su anteprima24

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - "Invitiamo i musicisti di tutta Italia a donare strumenti musicali da destinare ai minori dei centri diurni e delle case famiglia di Napoli". E, appena poco dopo l'appello ...

«La musica sarà sempre presente - dicono gli organizzatori - perché è uno strumento di benessere di grande efficacia». Tutti i partecipanti, per entrambi i giorni, dovranno munirsi di un tappetino ...

