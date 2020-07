Liverani: “Genoa? Crocevia importante. L’arbitro e il Var dovranno avere la massima attenzione” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Genoa. Ecco le sue parole: “Questo è un Crocevia importante, chi vincerà si avvicinerà all’obiettivo. Ci tengo a fare una richiesta: dato che il tempo delle partite sta finendo, a livello generale serve massima attenzione da parte di tutte le componenti che giudicano. Dai calciatori all’allenatore, passando per l’arbitro, fino al VAR. Il Genoa è cambiato tanto, a gennaio ha preso molti nuovi calciatori modificando la sua rosa con tanti acquisti d’esperienza. È diverso anche l’allenatore, quindi mi aspetto una sfida che non avrà niente a che fare con l’andata. Noi andremo a Genova per giocare 90 minuti con voglia e umiltà, ... Leggi su alfredopedulla

CorSport : #Lecce, #Liverani: 'Genoa? Chi vincerà sarà più vicino alla salvezza' ?? - 1canalesport : Liverani: 'Il passato al Genoa è un ricordo, ora devo salvare il Lecce' - sportli26181512 : Lecce, la ricetta di Liverani: “Massima attenzione, anche al Var. Alla mia squadra chiedo…”: Lecce, la ricetta di L… - Pall_Gonfiato : #Lecce: le parole di Fabio #Liverani in vista dello scontro salvezza contro il #Genoa - Mediagol : #Genoa-#Lecce, la ricetta di #Liverani: “Serve massima attenzione, anche al #Var. Alla mia squadra chiedo…” -