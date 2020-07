Lazio, Lucas Leiva: “Spero di tornare presto” (Di sabato 18 luglio 2020) Tre anni fa esatti Lucas Leiva veniva ufficializzato come nuovo acquisto della Lazio. L’ex centrocampista del Liverpool da tre anni è il perno del centrocampo di Simone Inzaghi e il brasiliano, attualmente infortunato, ha voluto ricordare il momento del suo sbarco a Roma sponda biancoceleste promettendo un rapido recupero: “Spero di tornare presto per aiutare la squadra“, ha scritto su instagram Lucas Leiva alle prese con dei giorni di riflessione che potrebbero spingerlo a sottoporsi ad una nuova operazione al ginocchio. Leggi su sportface

flamanc24 : RT @liidsss: Oggi sono tre anni che Lucas è alla Lazio ma sembra solo ieri che vidi questo fallo bellissimo quando, alla sua prima partita… - liidsss : Oggi sono tre anni che Lucas è alla Lazio ma sembra solo ieri che vidi questo fallo bellissimo quando, alla sua pri… - LALAZIOMIA : - pasqualinipatri : Leiva, tre anni in biancoceleste: “Spero di tornare più forte per aiutare la squadra. Forza Lazio” – VIDEO… - laziopress : Leiva, tre anni in biancoceleste: “Spero di tornare più forte per aiutare la squadra. Forza Lazio” – VIDEO… -