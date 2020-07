La Azzolina fa la vittima, Salvini la zittisce: “Il problema non è che sei donna, ma incapace” (Di sabato 18 luglio 2020) Fa la vittima, la ministra della Pubblica “Distruzione” Lucia Azzolina, tirando in ballo il sessismo per motivare le critiche che da qualsiasi parte politica e sindacale le piovono addosso. La colpa è dei pregiudizi, non delle sue bizzarre idee… Azzolina attaccata perché “giovane e donna”? “La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown. Ora sappiamo cosa fare, ma serve la responsabilità di tutti”, aveva detto ieri la ministra Azzolina in alcune interviste. “Mi attaccano perché sono donna, giovane e Cinque stelle, c’è l’idea che noi M5s siamo incompetenti, anche se io ho due lauree, l’abilitazione ... Leggi su secoloditalia

I sindacati sono sul piede di guerra. E questa cretina piagnucola, fa la vittima e si autoincensa. Sono e… Esatto! Pora Stella... Ha chiuso le scuole, lasciato a casa bambini e insegnanti incapa… Le critiche sessiste sono sbagliate e tristi, soprattutto perché la Azzolina può essere invece crit… Anche sulla ripartenza della scuola regna totale disorganizzazione, tra l'incompetenza del ministro Azzolina e gli inte… Anche sulla ripartenza della scuola regna totale disorganizzazione, tra l'incompetenza del ministro Azzolina e gli inte…

La ministra Azzolina poteva ridimensionare questa forte criticita ... ricorrendo alle solite frasi politichesi usate sempre in passato,e cercando di passare per vittima perche’ donna e perche’ ...

"Il liceo Buonarroti non sia vittima del Covid e delle liti tra istituzioni"

Sia il governo per i proclami (senza conseguenze concrete) del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sulla necessità di superare ... Settembre non è così lontano: la scuola non può diventare la ...

