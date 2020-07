Innovazioni: rivoluzione apicoltura, arrivano con 3Bee gli alveari tech (2) (Di sabato 18 luglio 2020) (Adnkronos) - Garantita in questo modo la continuità lavorativa, per gli apicoltori italiani è sorto poi il problema della vendita del miele prodotto, che solitamente avviene durante i mercatini, le sagre di paese. Così 3Bee ha offerto agli apicoltori che hanno installato Hivetech la possibilità di vendere il proprio miele attraverso il suo canale e-commerce. "Per dare maggiore impulso al mercato e sostenere le realtà apistiche locali, a inizio aprile, -continua Calandri- abbiamo organizzato anche la prima fiera digitale dedicata al settore apistico cui hanno partecipato circa 350 apicoltori provenienti da tutta Italia e che contiamo di replicare a ottobre". Insomma, il lockdown ha funzionato come un 'booster' per l'attività di 3Bee, che ha consolidato il trend positivo di crescita, registrando ... Leggi su iltempo

C’è una startup che, con i suoi alveari high-tech, sta rivoluzionando l’attività di molti apicoltori italiani. Si tratta di 3Bee, nata nel 2017 da un’idea di Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti, ...

