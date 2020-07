Incidente sull’Appia: ferite 4 persone, tra loro un minorenne e un disabile (Di sabato 18 luglio 2020) Monte San Biagio, 4 persone sono rimaste ferite in seguito ad un Incidente lungo l’Appia. Lo scontro tra una Smart ed una Ford Transit vede coinvolti, tra gli altri, un minore ed una persona disabile. I feriti sono stati portati in ospedale, il conducente della Smart invece è in prognosi riservata. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato. Maria Concetta Alagna Incidente sull’Appia: ferite 4 persone, tra loro un minorenne e un disabile su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

