Hamilton: 'Le 90 pole? Quasi non ci credo' (Di sabato 18 luglio 2020) 'Novantesima pole in carriera? Devo pizzicarmi per crederci, ancora non me ne rendo conto'. Lewis Hamilton, almeno a parole, riesce ancora a stupirsi. L'inglese ha centrato un traguardo eccezionale, ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : Lewis Hamilton si prende TUTTO: pole position, record della pista e aggancio a Michael Schumacher per maggior numer… - nestquotidiano : Pole position numero 90 per Hamilton in Ungheria, Vettel quinto - fainformazione : 90.esima pole per Hamilton, sarà lui a partire in testa nel GP di Ungheria La pole odierna ottenuta sabato da Lewi… - fainfosport : 90.esima pole per Hamilton, sarà lui a partire in testa nel GP di Ungheria La pole odierna ottenuta sabato da Lewi… - DANIELEALO14 : Pole lap Hamilton ???? La solidità in tutti e 3 i settori della W11 è spaventosa!! #HungarianGP #F1 -