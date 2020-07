Formula 1, clamoroso colpo di scena per il futuro di Vettel: la Red Bull di nuovo sulle tracce del tedesco (Di sabato 18 luglio 2020) Un romantico ritorno, lì dove ha vinto quattro titoli mondiali. Sebastian Vettel potrebbe tornare alla Red Bull, è questa l’ultima indiscrezione emersa nel paddock di Budapest e raccolta da Sky Sport, secondo cui Dietrich Mateschitz avrebbe dato mandato a Helmut Marko di riallacciare i rapporti con Seb. Alexander Hassenstein/Getty ImagesAl momento si tratta solo di alcune voci, ma essendosi mosso in prima persona il proprietario della scuderia, qualcosa sotto la cenere arde eccome. Ovviamente ci sarà da battere la concorrenza della Racing Point, che sarebbe già molto avanti nelle trattative con Vettel, ma il romantico ritorno a Milton Keynes potrebbe far breccia nel cuore di Seb, cambiando così le carte in tavola.L'articolo Formula 1, clamoroso ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? - RedGiorgio81 : @Sinistrina Mi pare che le Red Bull siano messe come le Ferrari. C’è un uomo che comanda e ha grande influenza, Tot… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: F1, clamoroso disastro Ferrari: #Vettel e #Leclerc si tamponano al via e si ritirano! #AustrianGP #Ferrari - AleDigio89 : RT @cmdotcom: F1, clamoroso disastro Ferrari: #Vettel e #Leclerc si tamponano al via e si ritirano! #AustrianGP #Ferrari - _soundwaves_ : RT @SkySportF1: Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro IL LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Formula clamoroso Clamoroso Tombazis: "Mai verificate le prese Racing Point" Motorsport.com Italia Formula 1: in Ungheria Hamilton domina le qualifiche e fa il record

Clamorosa l’esclusione di Albon ... chiude la classifica dei primi 10 in griglia Gasly. Se vuoi aggiornamenti su Formula 1: in Ungheria Hamilton domina le qualifiche e fa il record inserisci la tua ...

Formula Uno, l’indiscrezione della ‘Bild’: “Sebastian Vettel in Aston Martin dal 2021”

Il futuro di Sebastian Vettel continua a tener banco nel motorhome della Ferrari. Il pilota tedesco, reduce dallo scontro con Leclerc e dal successivo ritiro nel secondo Gran Premio d'Austria, dopo av ...

Clamorosa l’esclusione di Albon ... chiude la classifica dei primi 10 in griglia Gasly. Se vuoi aggiornamenti su Formula 1: in Ungheria Hamilton domina le qualifiche e fa il record inserisci la tua ...Il futuro di Sebastian Vettel continua a tener banco nel motorhome della Ferrari. Il pilota tedesco, reduce dallo scontro con Leclerc e dal successivo ritiro nel secondo Gran Premio d'Austria, dopo av ...