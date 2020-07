Finita anche la seconda giornata del vertice sul Recovery Fund. Rimane il blocco dei Paesi frugali (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)Nessun accordo, non ancora. Il nuovo appuntamento per i leader europei è fissato per domenica 19 luglio alle 12, sempre a Bruxelles. Nonostante le diverse proposte arrivate durante la giornata non si è trovato ancora una quadra sul Recovery Fund, il fondo che dovrebbe aiutare i Paesi dell’Unione Europea a uscire dalla crisi economicata scatenata dal Coronavirus. Secondo il giornalista svedese Andreas Liljeheden, a fermare la firma dell’accordo sarebbero stati gli F4, il fronte dei quattro Paesi che stanno ostacolando Recovery Fund e che ormai sono definiti “frugali”. L’elenco di questo gruppo comprende Austria, Olanda, Svezia e Danimarca. Secondo Liljeheden finito il ... Leggi su open.online

4dudessavedme : Sono chiuse e di conseguenza anche tutte le aule studio disponibili. Il tutto mentre si paga la retta comunque. Per… - Bluelake76 : RT @DiegoTomba: @Bluelake76 Nota per il pubblico: dopo averla finita ha anche fatto finta di non sapere che era da 1 litro. 'Tesoro ma... e… - DiegoTomba : @Bluelake76 Nota per il pubblico: dopo averla finita ha anche fatto finta di non sapere che era da 1 litro. 'Tesoro… - Almi__C : @ale_ciarrox98 Anche io, prima c'era anche una diretta ma è finita ?????? - Nmarru : @spigolonotturno @Gina76280162 Sono solo polemiche visto che anche sotto il controllo del commissario se il ponte è… -

Ultime Notizie dalla rete : Finita anche Finita anche la seconda giornata del vertice sul Recovery Fund. Rimane il blocco dei Paesi frugali Open Forse esiste un nome per questo calore nel petto

Il tempo passa e gli anni si accumulano in fretta, così come gli incontri, le esperienze, i lavori. Senza nemmeno accorgermene sono arrivata ad avere ex allievi che hanno studiato con me 15, 20, anche ...

Lavori finiti, completata la riapertura di viale Regione: spuntano rifiuti nei sottopassi

È continuato per tutta la notte il lavoro di vigili del fuoco, protezione civile ed Esercito per migliorare la situazione delle strade dopo il nubifragio di mercoledì a Palermo, in particolare nel sot ...

Il tempo passa e gli anni si accumulano in fretta, così come gli incontri, le esperienze, i lavori. Senza nemmeno accorgermene sono arrivata ad avere ex allievi che hanno studiato con me 15, 20, anche ...È continuato per tutta la notte il lavoro di vigili del fuoco, protezione civile ed Esercito per migliorare la situazione delle strade dopo il nubifragio di mercoledì a Palermo, in particolare nel sot ...