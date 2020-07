Eyeliner doppia codina: cos’è e come si realizza il must have dell’estate! (Di sabato 18 luglio 2020) La doppia codina dell’Eyeliner è una tendenza in continua crescita: la sua prima apparizione, risale al 2015, ma è questa estate 2020 è la stagione del suo trionfo! Questa irresistibile tecnica, anche se a prima vista sembra difficile, è in realtà veloce e semplicissima da realizzare! Parliamo di uno dei cosmetici più amati e utilizzati nel make up, perché in grado di rendere lo sguardo davvero sensuale e audace con poche mosse! La sua origine risale ai tempi dell’Egitto: lo portava con immenso charme la splendida Cleopatra. Ma è negli Anni Sessanta che diventa il simbolo della femminilità, con la modella Twiggy e l’attrice Brigitte Bardot. Vediamo insieme come realizzare la sua versione più audace! ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Eyeliner doppia Eyeliner doppia codina: cos’è e come si realizza il must have dell’estate! NonSoloRiciclo