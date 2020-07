Conte “Roma forte, gara con indice di difficoltà alto” (Di sabato 18 luglio 2020) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “La Roma ha un ottimo organico e un ottimo allenatore, è una partita con un alto indice di difficoltà che arriva dopo aver giocato due giorni prima contro la Spal, abbiamo un giorno in meno di recupero e dopo un viaggio”. Così il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia del match in casa della Roma in programma domani sera. “Di positivo c’è l’entusiasmo, iniziamo a vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto, i ragazzi cominciano a essere apprezzati perchè nell’ultimo periodo, sinceramente in maniera anche un pò a sorpresa la squadra è stata, in generale, troppo bistrattata”, ha aggiunto l’ex ct azzurro che per dare ancora maggiore forza al suo discorso ricorda alcuni dei problemi affrontati. ... Leggi su ildenaro

