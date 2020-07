Consiglio europeo sul Recovery Fund: Conte non cede, nuovo round di trattative | DIRETTA (Di sabato 18 luglio 2020) Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, ultime notizie DIRETTA Dopo la fumata nera di ieri prosegue oggi, sabato 18 luglio 2020, a Bruxelles la trattativa del Consiglio europeo straordinario con l’obiettivo di trovare finalmente un accordo sul Recovery Fund, il piano comunitario di aiuti economici (750 miliardi di euro, di cui 500 di trasferimenti e 250 di prestiti) per i Paesi in ginocchio a causa del Covid-19. L’Italia è uno degli Stati più interessati a ricevere gli aiuti europei, ma trova l’opposizione del primo ministro olandese Mark Rutte, capofila dei paesi “frugali” del Nord, restii sul tema degli aiuti a fondo perduto e della condivisione del debito. Di seguito, tutte le ultime ... Leggi su tpi

GiuseppeConteIT : Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? - Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine della prima giornata di lavori al Consiglio europeo #EUCO ??… - M5S_Europa : #Mattarella indica la strada da seguire domani in sede di Consiglio europeo: serve un accordo ambizioso. I cediment… - MaranAlessandro : RT @christianrocca: Stallo alla bruxellese I cinque motivi per cui non si è trovato (ancora) un accordo al Consiglio europeo - RP04Marzo2018 : RT @_GrayDorian: Al consiglio europeo #Conte piega la resistenza di #Rutte e dei Paesi frugali: i soldi l'ue non ce li presta, ce li affitt… -