Acquaroli querela Zingaretti: «Ora basta con le diffamazioni» (Di sabato 18 luglio 2020) L'altro giorno era stato il direttore del Tg La7 Enrico Mentana a ricordare la partecipazione dell'esponente di FdI a quell'incontro dell'ottobre scorso, parlando di «un candidato impresentabile». ... Leggi su cronachemaceratesi

PagliariniSte : 'Ho dato mandato ai legali di querelare presidente del @pdnetwork @nzingaretti Racconta menzogne sul mio conto...”… -

Ultime Notizie dalla rete : Acquaroli querela

Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra nelle Marche, ha annunciato una denuncia per diffamazione nei confronti di Zingaretti: “Ho dato mandato ai miei legali di querelare per diffamazione il ...“Ho dato mandato ai miei legali di querelare per diffamazione il presidente del Pd, Nicola Zingaretti”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, candidato del ...