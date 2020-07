Tracce umane non decifrabili in un viaggio artico (Di sabato 18 luglio 2020) Dodici anni separano la prima edizione di Nel bianco (Rizzoli 2008), di Simona Vinci, da quella uscita nelle scorse settimane (Neri Pozza, pp. 208, euro 18). Nel frattempo, la Groenlandia, uno degli ultimi lembi di terra a conservare spazi inesplorati, ha assistito all’incremento radicale dei viaggi low cost e delle temperature globali, che ne minacciano seriamente il delicato ecosistema. IL PASSAGGIO del tempo, che naturalmente trasforma la ricezione del testo, è colto anche dalla veste grafica del libro, che se … Continua L'articolo Tracce umane non decifrabili in un viaggio artico proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Tracce umane Tracce umane non decifrabili in un viaggio artico | il manifesto Il Manifesto Tracce umane non decifrabili in un viaggio artico

E per la natura, il tempo misurato, scandito, sezionato, non ha alcun senso». Le tracce umane, però, non sono decifrabili: in alcune pagine gli Inuit, immersi in un silenzio «minerale», sono parte del ...

Dentro la notte più lunga

INTORNO A LEI c’è una città da fumetto, zeppa di tutte queste cose che si muovono, che raccontano buffe storie effimere o millenarie; una città stranamente vuota di esseri umani ... una parvenza di ...

E per la natura, il tempo misurato, scandito, sezionato, non ha alcun senso». Le tracce umane, però, non sono decifrabili: in alcune pagine gli Inuit, immersi in un silenzio «minerale», sono parte del ...INTORNO A LEI c’è una città da fumetto, zeppa di tutte queste cose che si muovono, che raccontano buffe storie effimere o millenarie; una città stranamente vuota di esseri umani ... una parvenza di ...