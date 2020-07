Temptation Island, Anna e Andrea in crisi: lui riceve una dichiarazione d’amore da una tentatrice (Di venerdì 17 luglio 2020) Andrea capisce che Anna a Temptation Island sta adottando una strategia, intanto Francesca gli fa una dichiarazione d’amore Anna e Andrea hanno attirato non poco l’attenzione dei telespettatori durante la terza puntata di Temptation Island andata in onda ieri 16 luglio su Canale 5. Nel villaggio Anna continua a portare avanti la sua strategia, cioè quella di avvicinarsi sempre di più al tentatore Carlo per far ingeosire il fidanzato e convincerlo ad avere un figlio dopo il reality. Anna Boschetti ha dieci anni in più di Andrea Battistelli ed è pronta ad avere una famiglia, lui però le continua a dire di non essere ancora pronto. ... Leggi su nonsolo.tv

