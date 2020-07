Roma, rapina choc in gioielleria: lo aggrediscono e portano via bracciali e catenine per un valore di 6.000 euro (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ stato aggredito alle spalle da due uomini che lo hanno spinto a terra e gli hanno sferrato un pugno sul volto. E’ successo questa mattina, intorno alle 9, in una gioielleria in via della Villa di Lucina a Roma. Il gioiellerie stava aprendo il negozio quando è stato aggredito dai due malviventi che lo hanno costretto a consegnargli bracciali e catenine esposte in vetrina, per un valore complessivo di 6.000 euro. I due banditi si sono poi dati alla fuga a piedi prima di raggiungere un motorino su via Colombo. La vittima ha rifiutato le cure del 118. Sul posto gli agenti del Commissariato Colombo. Le indagini sono in corso per dare un volto e un nome ai rapinatori. Roma, rapina choc in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

