Rientro a scuola a settembre: c'è la rivolta dei sindacati (Di venerdì 17 luglio 2020) Rientro a scuola a settembre, per i sindacati non ci sono gli spazi per poter ripartire e chiedono al governo un decreto legge Rientro a scuola a settembre, i nodi da sciogliere sono ancora molti. Innanzitutto c'è il problema degli spazi. Secondo le linee guide stabilite dal governo, in concerto con il comitato tecnico-scientifico, tra ogni studenti dovrà esserci un metro di distanza e in caso di temperatura corporea alta (che dovrà misurare la famiglia a casa, non si farà all'ingresso) quel giorno niente scuola. Per i sindacati non ci sono gli spazi per poter ripartire. La stessa ministra della scuola Lucia Azzolina aveva dichiarato che mancano gli spazi per ...

