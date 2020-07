Prove Libere 2 GP Ungheria 2020: sul bagnato la spunta Vettel. 10° Leclerc (Di venerdì 17 luglio 2020) POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS 1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:40.464 12 2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:40.736 +0.272s 5 3 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:41.784 +1.320s 6 4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.380 +1.916s 6 5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.470 +2.006s 5 6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:42.588 +2.124s 7 7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:42.820 +2.356s 4 8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:43.335 +2.871s 6 9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:43.471 +3.007s 16 10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:43.725 +3.261s 10 11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:44.411 +3.947s 9 12 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:46.000 +5.536s 5 13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI ... Leggi su giornal

