Pierluigi Diaco, l’annuncio in diretta: “Da domani non sarà più qui con noi, troppo dura” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 16 luglio 2020 c’è stata la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva e tra i grandi esclusi anche Pierluigi Diaco. Il giornalista non è infatti al timone di nessun programma previsto per l’autunno/inverno. Decisione, questa, che ha parecchio innervosito il conduttore di Io e Te, trasmissione attualmente in onda sulla prima rete Rai dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.40. che si è poi sfogato su Twitter, unico social network che utilizza dopo aver cancellato i suoi account su Facebook e Instagram proprio pochi giorni fa. Uno sfogo piuttosto amaro, che sta facendo discutere gli appassionati del piccolo schermo. Il 43enne ha ammesso di non aver ricevuto alcuna proposta dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta, per questo Diaco ha già deciso di ... Leggi su caffeinamagazine

carotelevip : prime soddisfazioni dai #PalinsestiRai: nessun programma per Salvo Sottile e Pierluigi Diaco. - AngelaVillani9 : RT @Roberto65009829: @trash_italiano Una nuova idea di pierluigi diaco? Non riuscirò a dormire finché non saprò cosa, questo illustre signo… - _Anonimah_92 : RT @GPasqui: Tra i palinsesti non c’è traccia nemmeno della seconda serata di Pierluigi Diaco #PalinsestiRai - zazoomblog : Pierluigi Diaco lannuncio a Io e Te: Da domani non sarà più in diretta con noi. Era troppo dura... -… - zazoomblog : Palinsesti Rai Salvo Sottile e Pierluigi Diaco senza programmi: piccata reazione sul futuro TV - #Palinsesti… -