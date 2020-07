Ostia: positivo dal Bangladesh fa un ‘tuffetto’ e l’Asl Roma 3 chiude lo stabilimento (Di venerdì 17 luglio 2020) Eccoli i danni dei ‘contagi di ritorno’, dati da cittadini extracomunitari ma residenti in Italia che – dopo un periodo di ferie o viaggi di lavoro – rientrano in Italia in quanto residenti. Intendiamoci lo stesso vale anche gli italiani: ora come ora ‘quarantena’! positivo dal Bangladesh: chiuso stabilimento di Ostia Oggi, grazie a un cittadino del Bagladesh che, tornato dal suo paese positivo, ha ‘girato libero e bello’ per luoghi e località, si è concesso anche un ‘tuffetto’ nel mare di Roma, motivo questo per cui stamane l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio ha reso noto che “La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di uno stabilimento balneare ad ... Leggi su italiasera

