Nel giardino dell’Eden, la fragilità del corpo (Di sabato 18 luglio 2020) Eden. Un’immagine, un desiderio, un’utopia. Un giardino rallegrato da un cinguettio. Animali colorati tra i rami. Ampi respiri nella natura. Eden of Carolyn, Eden selon Rachid, Eden secondo Michele, tre danze singole per un singolo spettatore in un teatro vuoto da 850 posti. 30 assoli al giorno per 30 spettatori, dieci repliche ad autore: Carolyn Carlson, Rachid Ouramdane, Michele Di Stefano per un totale di dieci danzatori che si alternano in scena. Siamo al festival Bolzano Danza, al Teatro Comunale … Continua L'articolo Nel giardino dell’Eden, la fragilità del corpo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Una questione che pervade il corpo mentre per la seconda volta ci si ferma a decomprimersi in giardino. IL TERZO Eden è di Rachid Ouramdane, in scena Annie Hanauer, già danzatrice dei Candoco, con cui ...

