MotoGp, Meregalli svela il problema di Rossi: “Valentino soffre più di Viñales per un motivo preciso” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sorrisi per Maverick Viñales e smorfie per Valentino Rossi al termine della prima giornata di libere del GP di Jerez, che ha visto lo spagnolo secondo nella classifica combinata dei tempi e il pesarese solo tredicesimo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesMaio Meregalli ha provato a fare chiarezza su queste differenze di prestazioni, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “il nostro problema è che le nostre gomme raggiungono temperature sopra la media in curva, dunque poi il pilota fa fatica in frenata. Stiamo cercando di capire perché stiamo soffrendo questo problema oggi e non nei test di mercoledì, abbiamo avuto qualche difficoltà anche con Maverick all’inizio delle FP2. Abbiamo già iniziato ad analizzare i vari motivi, abbiamo apportato delle ... Leggi su sportfair

