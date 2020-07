Microsoft Edge, il web browser di Windows 10 si aggiorna con diverse novità (Di venerdì 17 luglio 2020) Il web browser di Windows 10 Microsoft Edge riceve costantemente aggiornamenti con bugfix e miglioramenti di vario tipo. Questa volta le novità introdotte per la versione 84.0.522.40 del browser basato su Chromium vanno a migliorare la gestione della modalità a schermo intero, la gestione delle carte di credito per i pagamenti online e tanto altro ancora. Tra le novità di rilievo troviamo finalmente il supporto all’utilizzo del mouse durante la navigazione a schermo intero. Fino ad adesso gli utenti Edge erano infatti obbligati ad uscire dalla full-screen mode per poter gestire le proprie schede o digitare nella barra degli indirizzi se non possedevano un dispositivo dotato di touchscreen. Ora invece sarà possibile sfruttare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Furious_mico : RT @abarrenechea1: amo Microsoft Edge - abarrenechea1 : amo Microsoft Edge - filippo_mol : Microsoft Edge 84 disponibile per Windows e Mac con note nelle Raccolte - faggyvee : Microsoft Edge 84 disponibile per Windows e Mac con note nelle Raccolte - ProH4Ck : Microsoft Edge 84 disponibile per Windows e Mac con note nelle Raccolte -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge Microsoft Edge per Windows 10 riceve un nuovo corposo aggiornamento Tom's Hardware Italia Microsoft Edge 84 disponibile per Windows e Mac con note nelle Raccolte

Modalità IE migliorata – Questa versione di Microsoft Edge fornisce tempi di download migliorati per l’elenco dei siti da aprire in Modalità Internet Explorer. Il ritardo del download dei siti da apri ...

Barracuda: CloudGen WAN primo servizio globale sicuro creato in modo nativo su Microsoft Azure

Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud enabled, ha annunciato un nuovo servizio di SD-WAN sicuro creato in modo nativo su Microsoft Azure. Il nuovo servizio CloudGen WAN di Barr ...

Modalità IE migliorata – Questa versione di Microsoft Edge fornisce tempi di download migliorati per l’elenco dei siti da aprire in Modalità Internet Explorer. Il ritardo del download dei siti da apri ...Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud enabled, ha annunciato un nuovo servizio di SD-WAN sicuro creato in modo nativo su Microsoft Azure. Il nuovo servizio CloudGen WAN di Barr ...