LEGO NES è la console tutta da costruire dal forte feel anni ’80 (Di venerdì 17 luglio 2020) Arriva l’annuncio di LEGO Nintendo Entertainment System (o LEGO NES), una console in pieno stile anni ’80 da montare con i classici mattoncini LEGO L'articolo LEGO NES è la console tutta da costruire dal forte feel anni ’80 proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : LEGO NES

Se dovessi, così su due piedi, pensare ai giochi e alle attività che hanno caratterizzato la mia infanzia (oddio, pure la vita adulta, ma non divagherei troppo) mi verrebbero in mente subito i LEGO e ...Siete dei grandi amanti dei videogiochi vintage? Ricordate con nostalgia le vecchie console Nintendo e i primissimi giochi di Super Mario? LEGO arriva in vostro aiuto con un nuovissimo set dedicato a ...