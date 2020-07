Leeds in Premier dopo 16 anni, Bielsa riceve una telefonata speciale (Di venerdì 17 luglio 2020) dopo 16 anni il Leeds United torna in Premier League. Il 'loco' Bielsa riporta così il club tra le grandi regalando una grande gioia ai tifosi in un periodo molto complicato. La società guidata dall'imprenditore italiano Andrea Radrizzani ha vinto il campionato con 5 punti sul West Brom e l'allenatore argentino ha ricevuto la chiamata di un tifoso speciale.Bielsa FA FELICE...LO STERMINATORE DI REcaption id="attachment 770773" align="alignnone" width="300" Bielsa (getty images)/captionNikolaj Coster-Waldau famoso per il ruolo di Jamie Lannister nella serie "Il Trono di Spade" ha voluto mandare un messaggio all'allenatore fingendo una telefonata personale. Queste le sue parole: "Sono sicuro ... Leggi su itasportpress

GoalItalia : La gioia più grande, dopo 16 anni di inferno ?? Il #Leeds è ufficialmente promosso: torna in Premier League ?????????????? - ArmyLoveJu : RT @CB_Ignoranza: Grazie alla sconfitta del WBA adesso è ufficiale: El Loco Bielsa ha riportato il Leeds United in Premier League dopo 16 a… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: Il #Leeds torna dopo 16 anni in #PremierLeague: impresa di #Bielsa la festa dei tifosi FOTO e VIDEO - zazoomblog : Il Leeds di Bielsa ritrova la Premier League dopo 16 anni - #Leeds #Bielsa #ritrova #Premier - TuttoMercatoWeb : VIDEO - Il Leeds torna in Premier. Esulta anche Jaime Lannister del Trono di Spade -