KK, De Luca su Osimhen: "Nessuno si offenda, Napoli non è ancora un punto d'arrivo" (Di venerdì 17 luglio 2020) Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, dopo gli eccessivi tentennamenti di Victor Osimhen s'è così espresso sull'affare tramite Twitter: "Nessuno si offenda. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : KK, De Luca su Osimhen: 'Nessuno si offenda, Napoli non è ancora un punto d'arrivo' - GattusoBall : RT @napolista: Sky: “#Immobile ha caratteristiche simili a #Osimhen, ma il #Napoli preferisce investire sui giovani” Luca Marchetti a radi… - napolista : Sky: “#Immobile ha caratteristiche simili a #Osimhen, ma il #Napoli preferisce investire sui giovani” Luca Marchet… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Sky – Napoli, c’è l’accordo per Osimhen e Gabriel: il Lille… - sscalcionapoli1 : De Luca: 'ADL si muove in prima persona per Osimhen, il Napoli è determinato' #ForzaNapoliSempre -