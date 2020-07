Inter, Sebastiano Esposito può partire: Bologna e Sampdoria su di lui (Di sabato 18 luglio 2020) L’attaccante dell’Inter, Sebastiano Esposito, potrebbe partire in prestito secondo quanto riportato da Sky Sport Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter, potrebbe partire in prestito per continuare a crescere e fare esperienza. Finora il giocatore classe 2002 ha trovato poco spazio nel club nerazzurro. Tra le società a lui Interessate ci sarebbero Bologna, Parma e Sampdoria. Da registrare anche l’Interesse del Monza ma Sebastiano Esposito preferirebbe un club di Serie A. Il giocatore non gradirebbe infatti scendere di categoria e rimanere nella massima categoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter, potrebbe partire in prestito per continuare a crescere e fare esperienza. Finora il giocatore classe 2002 ha trovato poco spazio nel club nerazzurro. Tra le ...

