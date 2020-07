Firenze, muore all'alba nell'incidente: travolto da un camion (Di venerdì 17 luglio 2020) Tragedia all'alba a Firenze. Un uomo è morto travolto da un camion. La vittima era a piedi. E' stato investito in via Luciano Berio. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, nonostante i soccorsi. Il ... Leggi su lanazione

Firenze, 17 luglio 2020 - Tragedia all'alba a Firenze. Un uomo è morto travolto da un camion. La vittima era a piedi. E' stato investito in via Luciano Berio. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, ...

Escursionista precipita da cresta in Garfagnana e muore

Un escursionista è morto in Garfagnana dopo esser caduto dalla cresta della Penna di Lucchio (1176 m.) nel comune di Bagni di Lucca. L'uomo era assieme ad un altro escursionista che l'ha visto cadere ...

